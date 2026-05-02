Путин разрешил создать игорную зону в Республике Алтай

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай. Соответствующий документ размещен на портале pravo.gov.ru.

Новый закон включает Республику Алтай в перечень регионов, где могут создаваться игорные зоны. Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак еще в феврале сообщал, что зону планируют разместить в Майминском районе. Речь идет не о сети казино по всей республике, а о локализованном формате на четко очерченной территории с жесткими правовыми рамками и контролем со стороны государства. По его словам, игорная зона создаст около тысячи новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 млн рублей. Эти средства направят на решение социальных вопросов, отметил он.

Госдума приняла закон о создании игорной зоны в Республике Алтай во втором и третьем чтениях 21 апреля. Инициатором изменений выступило правительство РФ, проект разрабатывался Минфином. В пояснительной записке отмечалось, что регион обладает высоким туристическим потенциалом, легализация игорного бизнеса должна увеличить турпоток и способствовать развитию субъекта.

Сейчас в России действуют четыре игорные зоны: «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная поляна» в Краснодарском крае и «Приморье» в Приморском крае. Еще одна, «Золотой берег» в Крыму, находится в стадии строительства.