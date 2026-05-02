Дмитриев сделал заявление о Мерце

В ближайшее время канцлер ФРГ Фридрих Мерц подвергнется бесконечной критике в собственной стране. У него есть лишь два пути: научиться исправлять свои ошибки или уйти в отставку. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В соцсети X глава РФПИ прокомментировал приказ президента США Дональда Трампа о выводе 5 тысяч американских военных из Германии.

«Ответная реакция на неверные решения Мерца будет нарастать, пока он не научится исправлять собственные ошибки или не покинет пост», — написал Дмитриев.

Ранее президент США объявил о выводе из Германии 5000 американских солдат. Кроме того, американские войска могут покинуть Италию и Испанию. Так Трамп отреагировал на то, что европейские союзники «не проявляют должной активности» по иранскому вопросу.