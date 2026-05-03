В Госдуме предупредили Пашиняна о последствиях дружбы с Зеленским

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с News.ru назвал проведение VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване с участием Владимира Зеленского очередной стратегической ошибкой премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По мнению депутата, Москве необходимо сделать серьезные выводы из этого политического жеста.

«Это абсолютно недружественный шаг со стороны Армении. И, я думаю, это очередная ошибка Пашиняна. Он рассчитывает, что это мероприятие поможет ему на предстоящих выборах. Нет, это так и останется только очередной русофобской болтовней. Я думаю, России следует всячески учитывать это в отношениях с Арменией», — заявил Алексей Чепа.

Политик убежден, что за громкими встречами не последует реальных мер поддержки, а сам саммит носит исключительно провокационный характер.

Ситуация вокруг Армении усложняется действиями Брюсселя, который пытается усилить влияние на республику под предлогом борьбы с «гибридными угрозами». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что развертывание новой гражданской миссии ЕС нацелено на прямое вмешательство во внутренние дела Еревана.

«Под предлогом отслеживания незаконных финансовых потоков и противодействия кибератакам, манипулирования информацией и информационным вмешательством со стороны третьих стран, ЕС будет пытаться вмешиваться во внутренние дела Армении, в том числе, а мы Европейский союз неплохо знаем, исключать этого нельзя ни в коем случае, будут желать и желают повлиять на исход парламентских выборов 7 июля», — подчеркнула Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что новый механизм дает Брюсселю рычаги давления на ключевые министерства и национальные институты Армении. Несмотря на то, что МИД Армении официально приветствовал решение ЕС, заявляя о якобы «повышении устойчивости общества», в Москве эти действия расценивают как попытку дестабилизации традиционных связей и навязывание внешнего управления в преддверии электорального цикла.