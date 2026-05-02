Анонсированная Владимиром Зеленским военная реформа на Украине является «филькиной грамотой». Средства на нее будут разворованы коррупционерами, а простых украинцев продолжат отпавливать и оправлять на фронт ТЦК, штаты которых увеличат в разы. Так считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, которого цитирует РИА Новости.

Шеремет объяснил, что на фоне отступления и больших потерь ВСУ Зеленскому «кровь из носа» нужно заполнить людьми «прореженные как штакетник армейские бреши».

«Анонсированная Зеленским военная реформа является не чем иным как «филькиной грамотой», — сказал Шеремет.

По его словам, реформа ВСУ не имеет смысла. Она затребует много времени, которого у киевского режима попросту нет. К тому же западный кредит в Киеве разворуют, благодаря «проголодавшейся знаменитой украинской коррупции».

«Нет сомнения, что хунта, захватившая власть на Украине, продолжит делать то, что у нее всегда хорошо получалось», — подчеркнул депутат.

По его мнению, реформа сведется к тому, что Зеленский в несколько раз нарастит штат ТЦК. Украинцев продолжит отлавливать и отправлять на фронт, несмотря на их сопротивление.

Зеленский ранее анонсировал военную реформу на Украине. По его словам, она начнется в июне этого года.