Глава Крыма рассказал о черном дне русской истории

Двенадцать лет назад бандеровцы заживо сожгли десятки людей в одесском Доме профсоюзов, 2 мая стало черным днем русской истории. После этой трагедии абсолютное зло захлестнуло Украину, но «по заслугам получит каждый подонок». Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

В официальном канале Max Аксенов написал, что 2 мая 2014 года стало черным днём русской истории.

«12 лет назад бандеровцы заживо сожгли в одесском Доме профсоюзов десятки людей. «Одесская Хатынь» ясно показала, что на Украине мы имеем дело с абсолютным злом. А зло, не встречая отпора, имеет свойство разрастаться, отравлять и захлестывать все вокруг», — написал Аксенов.

По его словам, массовое убийство в Одессе «осталось по большому счету преступлением без наказания». Последствиями стали теракты Киева, обстрелы Донбасса и других регионов нашей страны.

«Но, как говорят, мельницы Господа Бога мелют медленно, но верно. Кто-то из убийц уже в аду, в компании Бандеры. Многих из тех, кто громко радовался мучительной смерти жертв, кто глумился над ними, отловили на улицах, как животных, и загнали на бойню, где они и нашли свой конец», — отметил глава Крыма.

Он не сомневается, что «по заслугам получит каждый подонок».

«Русский солдат отправит выползший из гроба нацизм обратно в могилу – теперь уже навсегда. Никто не забыт, ничто не забыто. Вечная память и Царствие Небесное мученикам Одессы и всем невинным жертвам нацистов», — добавил Аксенов.

Ранее экс-премьер Украины предупредил, что новой киевской власти придется расследовать преступление в Одессе.