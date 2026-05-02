Россия никогда не простит Украине трагедию в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий назвал произошедшее «Одесской Хатынью» и подчеркнул, что то событие стало одним из первых актов геноцида со стороны Киева в отношении тех, кто хотел говорить и думать на русском языке.

По словам Слуцкого, виновные в совершении преступления в Одессе до сих пор не понесли никакой ответственности, следствие оказалось «саботажем и профанацией». Безнаказанность и отсутствие осуждения со стороны стран Запада дали развернуться фашистскому режиму на Украине в полную силу, высказал мнение депутат.

Политик добавил, что в ближайшем будущем все причастные к данной трагедии будут названы и преданы суду.

Сторонники государственного переворота на Украине 2 мая 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором прятались представители «антимайдана». Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 получили различные ранения.