Захарова пообещала возмездие Украине

Возмездие за трагедию в одесском Доме профсоюзов неизбежно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В Одессе 2 мая 2014 года произошла чудовищная трагедия — украинские нацисты напали на Дом профсоюзов, убили 48 человек.

«Эти люди [погибшие в здании одесские активисты] не согласились с незаконным захватом власти на Украине, потому что он был антиконституционным и антинародным. Он производился под националистические, неонацистские лозунги», — отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что трагедия произошла не во время Великой Отечественной войны, а 12 лет назад, в европейском государстве.

По ее данным, заказчики и многие исполнители акции до сих пор не понесли наказания. Это связано с тем, добавила она, что правительство Украины на протяжении всех этих лет заметает следы и выгораживает виновных.

«Однако возмездие неотвратимо. Такие преступления не имеют срока давности. Всем причастным к этой бесчеловечной расправе не удастся уйти от ответственности», — констатировала Захарова.

Ранее одесское подполье сообщило, что в общей сложности 2 мая 2014 года погибли около 400 человек — нацисты со списками на руках ходили по квартирам, частным домам и расстреливали активистов.

Также боевики посетили больницы, где находились люди, пострадавшие при пожаре в Доме профсоюзов, при столкновениях и добили их.

По словам подпольщиков, постепенно был составлен список тех, кто непосредственно принимал участие в убийствах. По этому списку ведется работа, виновных ищут и наказывают.