Володин рассказал об интересе европейцев к переезду в Россию

Число заявлений от европейцев на временное проживание в России выросло в 1,5 раза за последние полгода, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Если на конец октября 2025 года было подано 2275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, то на сегодняшний день это число составляет порядка 3,4 тыс.», — написал он в своём Telegram-канале.

Володин отметил, что один из лидеров по переезду в Россию из ЕС — это Германия.

Ранее RT опубликовал историю многодетной семьи из ФРГ, которая переехала в Россию, потому что за сбор гуманитарной помощи немецкие власти угрожали отнять у них детей.