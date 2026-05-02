Володин: Мерц за год обнулил десятки лет развития Германии
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц за год своего правления окончательно обнулил десятки лет развития Германии. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на своей странице в мессенджере Max.
По мнению Володина, Германия сегодня является лидером среди европейских стран, откуда граждане переезжают в Россию, и это неудивительно.
Помимо проблем в экономике, отметил спикер Госдумы, Мерцу «хватает наглости упрекать во всех бедах» собственных граждан. Председатель Госдумы также перечислил ряд актуальных претензий: в Германии сокращают социальные выплаты и пособия, лишают людей рабочих мест из-за закрытия производств. Кроме того, по его словам, немецкие власти «заставляют забыть о безвозмездной помощи нашей страны в восстановлении единства Германии» и «кощунственно перечёркивают историю», запрещая в День Победы демонстрировать символику народа-победителя, спасшего мир от фашизма.
Ранее в интервью журналу Der Spiegel Фридрих Мерц заявил, что за последние 20 лет жители Германии «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия», отметив, что «иллюзия вечного процветания не сохранится».
С 2022 года товарооборот между Россией и Германией рухнул на 82%, а ФРГ полностью отказалась от российского газа. В сентябре 2022 года были взорваны газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», расследование которых так и не дало результатов. В 2023 году Москва и Берлин выслали десятки дипломатов друг друга, после чего Германия закрыла свои культурные центры в России. В 2024 году Германия разрешила Украине бить своим оружием по территории РФ, а в 2025 году новым канцлером стал Фридрих Мерц, продолживший курс на военную поддержку Киева.