Канцлер ФРГ Фридрих Мерц за год своего правления окончательно обнулил десятки лет развития Германии. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на своей странице в мессенджере Max.

По мнению Володина, Германия сегодня является лидером среди европейских стран, откуда граждане переезжают в Россию, и это неудивительно.

Помимо проблем в экономике, отметил спикер Госдумы, Мерцу «хватает наглости упрекать во всех бедах» собственных граждан. Председатель Госдумы также перечислил ряд актуальных претензий: в Германии сокращают социальные выплаты и пособия, лишают людей рабочих мест из-за закрытия производств. Кроме того, по его словам, немецкие власти «заставляют забыть о безвозмездной помощи нашей страны в восстановлении единства Германии» и «кощунственно перечёркивают историю», запрещая в День Победы демонстрировать символику народа-победителя, спасшего мир от фашизма.

Ранее в интервью журналу Der Spiegel Фридрих Мерц заявил, что за последние 20 лет жители Германии «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия», отметив, что «иллюзия вечного процветания не сохранится».

С 2022 года товарооборот между Россией и Германией рухнул на 82%, а ФРГ полностью отказалась от российского газа. В сентябре 2022 года были взорваны газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», расследование которых так и не дало результатов. В 2023 году Москва и Берлин выслали десятки дипломатов друг друга, после чего Германия закрыла свои культурные центры в России. В 2024 году Германия разрешила Украине бить своим оружием по территории РФ, а в 2025 году новым канцлером стал Фридрих Мерц, продолживший курс на военную поддержку Киева.