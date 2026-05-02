В России резко ответили на заявление Карла III о подготовке к войне с Москвой

Россия нацелена на мир, однако готова отстаивать свои интересы в любой точке планеты, заявил депутат Государственной Думы Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал слова короля Великобритании Карла III о якобы подготовке к войне с Россией.

«Карл, запомни, Россия готова к миру, но она также готова отстаивать свои интересы, религиозные и семейные ценности в любой точке планеты», — написал депутат.

По его словам, попытка нанести удар по России обернется катастрофой для инициатора.

Британский король захотел повлиять на Трампа в вопросе Украины

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал глупостями слова короля Карла III о том, что США должны быть готовы к войне с Россией. По его мнению, в дальнейшем Карл III и его дети не будут представлять королевскую династию. Более того, этот статус разрушится, предрек депутат.