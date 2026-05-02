Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью ТАСС заявил, что политическое поле Украины превратилось в «выжженное поле».

По его словам, действующий киевский режим ликвидировал все силы, способные составить ему конкуренцию.

Пушилин заявил, что ВСУ контролируют 15–17% территории Донбасса

Ранее замкомандующего воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Елизаров отметил, что украинцев, которые отказываются служить, нужно лишать права голосовать на выборах.

До этого глава офиса президента Украины ответил на вопрос об участии в выборах президента. Он подчеркнул, что говорить о президентских выборах на Украине в сложившихся обстоятельствах бессмысленно.