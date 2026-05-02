МИД РФ анонсировал меры по защите торгового флота на Балтике

МИД анонсировал меры по защите торгового флота на Балтике
Россия не исключает сопровождения своего торгового флота в Балтийском море кораблями Военно-морского флота для защиты от посягательств западных стран. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.
Дипломат отметил, что Россия задействует все доступные инструменты для обеспечения свободы судоходства на Балтике.
Булатов рассказал, что помимо постоянной дипломатической работы в профильных международных структурах и на двустороннем уровне реализуется комплекс мер по улучшению осведомлённости об обстановке в акватории, по налаживанию оперативного взаимодействия судовладельцев с российскими морскими властями, а также прорабатываются варианты усиления физической защиты судов под российским флагом. Посол подчеркнул, что вариант сопровождения торгового флота кораблями ВМФ России остаётся в силе.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко ранее в интервью РИА Новости заявлял, что действия стран НАТО на Балтике создают серьёзные угрозы международному судоходству и экономической деятельности. Он также подчёркивал, что миссия альянса «Балтийский часовой», начатая в январе 2025 года, направлена на установление контроля над международными логистическими путями и на ограничение грузоперевозок в интересах России.