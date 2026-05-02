Посол РФ заявил о застое в расследовании подрывов «Северных потоков»

Московский Комсомолец

Германия не добилась значимого прогресса в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

По словам дипломата, российская сторона неоднократно указывала на отсутствие взаимодействия со стороны Берлина. Москва считает, что отказ от совместной работы по делу может противоречить международным обязательствам, связанным с борьбой с терроризмом и его финансированием.

Нечаев отметил, что запросы о правовой помощи со стороны России, по его словам, не находили ответа. Он добавил, что за прошедшее время немецкому следствию не удалось добиться существенных результатов.

Отдельно посол указал, что в информационном поле продолжает фигурировать версия о возможной причастности украинских диверсантов-любителей к подрыву трубопроводов.

По его словам, в сентябре 2024 года российская сторона направила досудебные претензии Германии, а также Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием инцидента.

Расследование взрывов на «Северных потоках» остается одной из наиболее чувствительных тем в отношениях России и стран Европы, при этом официальные версии и выводы следственных органов разных государств существенно расходятся.