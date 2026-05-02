Российских дипломатов пригласили на празднование Дня Победы в ФРГ

Российские дипломаты приглашены на мероприятия ко Дню Победы в ряде городов и общин ФРГ, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Нечаев рассказал, что российские дипломаты получили приглашения на мероприятия, посвящённые Дню Победы, которые пройдут в различных городах Германии, сообщает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что посольство России ежегодно участвует в памятных событиях в сотрудничестве с германскими общественными организациями и российскими соотечественниками. По словам Нечаева, представителей российского посольства всегда радушно принимают, особенно в восточных регионах Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая сторона не пригласила представителей России на памятные мероприятия на местах бывших концлагерей.

Власти Берлина рассматривали возможность введения ограничений на демонстрацию российской символики в майские дни.