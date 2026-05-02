В МИД России раскрыли условие для надежного урегулирования на Украине

Путь к надежному урегулированию украинского конфликта лежит через отказ НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов в ходе 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, пишет ТАСС.

«Что касается надежного урегулирования украинского конфликта, то путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы», — отметил он.

Ранее сообщалось, что страны НАТО хотят опробовать механизмы блокирования судоходства в Балтийском море, чтобы нанести ущерб России. Об этом предупредил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. Дипломат подчеркнул, что НАТО хочет не только «погреть руки» за счет «разбоя» на Балтике, но и лишить Москву доходов от торговли.