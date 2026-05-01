Глава МИД Ирана и Лавров провели переговоры

Главы МИД Ирана и России Аббас Арагчи и Сергей Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили позицию Исламской Республики по вопросу урегулирования конфликта с США и Израилем. Об этом сообщили в пресс-службе иранского внешнеполитического ведомства.

«В ходе телефонного разговора в пятницу вечером министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обменялся мнениями с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу последних позиций и инициатив Исламской Республики Иран по завершению войны и агрессии Соединенных Штатов и сионистского режима», — сказано в сообщении.

1 мая президент США Дональд Трамп заявил, что контакты представителей его страны и Ирана продолжаются по телефону.

В этот же день сообщалось, что Иран передал Пакистану, который является посредником на переговорах Тегерана и Вашингтона, текст новых предложений для обсуждения с Соединенными Штатами. Документ содержит положения для переговоров по поводу условий долгосрочного прекращения огня.

27 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Глава РФ рассказал о послании Хаменеи во время недавней встречи с Арагчи в Санкт-Петербурге.

Ранее в США заявили о «шокирующем поражении» страны в Иране.