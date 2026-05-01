Медведев рассчитывает на победу "Единой России" на выборах в Госдуму

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о намерении партии одержать победу на предстоящих выборах в Государственную Думу.

© Российская Газета

Выступая на пленарном заседании отчетно-программного форума ЕР, Медведев сообщил, что в настоящее время ведется работа по сбору предложений для формирования новой программы партии, рассчитанной на период до 2031 года.

С этой программой, как напомнил Медведев, партия пойдет на выборы - именно с ней она намерена победить, подчеркнул он.

"Единая Россия" сегодня - главная политическая сила страны, уверен Дмитрий Медведев.

"И наша народная программа рассчитана прежде всего на конкретную помощь гражданам", - добавил политик.

Он назвал ряд обязательных для включения в масштабный документ направлений. Так, забота о благополучии и здоровье пожилых людей должна стать одним из приоритетов в новой народной программе "Единой России". Лидер партии подчеркнул важность развития системы долговременного ухода. Медведев отметил, что благодаря совместной работе партии и правительства эта программа уже охватывает около 180 тысяч человек, однако ее необходимо масштабировать на всю страну.

По словам Медведева, уже более 850 тысяч предложений поступило в программу партии.

Напомним, что голосование на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва состоится в сентябре 2026 года.