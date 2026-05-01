Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко раскритиковала ситуацию, складывающуюся в Канаде вокруг имени украинского коллаборациониста времен Второй мировой войны Ярослава Хунки (также известного как Гунька).

Дипломат охарактеризовала происходящее фразой «Канада над пропастью во лжи». Комментарий Захаровой последовал в связи с появившимися сообщениями о том, что семья бывшего карателя дивизии СС «Галичина» предпринимает попытки через суд добиться его фактической реабилитации.

«Канадский сериал с бандеровцем Гунькой в главной роли продолжается, — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале. — Канада над пропастью во лжи».

Поводом для новой волны возмущения стала информация, опубликованная изданием Edmonton Journal. Как сообщила дипломат, в суде канадского города Эдмонтон рассматривается иск, поданный сыном Ярослава Хунки. Истец пытается восстановить так называемый научно-стипендиальный фонд, названный в честь его отца, который был создан при институте украинских исследований в Университете Альберты.

Мария Захарова пояснила, что подобные структуры в канадских вузах долгое время использовались сбежавшими после войны бандеровцами для легализации своего нацистского прошлого.

«Очевидно, в свое время такой формат — через "меценатство" и "благотворительность" — был выбран сбежавшими бандеровцами для легализации своего прошлого и оправдания коллаборационизма», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова обратила внимание на вопиющий масштаб проблемы. По ее данным, только в одном указанном университете насчитывается девять именных структур, посвященных бывшим нацистским приспешникам, на общую сумму около 1 миллиона долларов.

История получила широкий общественный резонанс после того, как Ярослав Хунка был приглашен в парламент Канады и удостоен там восторженного приема, включая публичные аплодисменты. Этот инцидент обернулся для Оттавы вселенским скандалом и мировым позором. После этого инцидента руководство университета поспешно дистанцировалось от эсэсовца и вернуло его семье ранее сделанное пожертвование.

Теперь, как отметила российский дипломат, судебной инстанции Канады предстоит решить сложный вопрос о правомочности прекращения деятельности данного фонда с точки зрения федерального законодательства о попечительских организациях (трастах). В Москве напоминают, что попытки оправдать нацизм и переписать историю являются недопустимыми и оскорбительными для памяти миллионов жертв Великой Отечественной войны.

Постпредство России в Канаде также ведет мониторинг ситуации. Любое решение суда о реабилитации Хунки будет расценено как шаг к узакониванию фашизма и прямому оскорблению ветеранов.