Володин поздравил россиян с 1 Мая

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Праздником Весны и Труда, пожелав успехов и всего самого доброго.

Соответствующее поздравление опубликовано на сайте палаты парламента.

Володин отметил, что сегодня профсоюзы, защищая права и интересы граждан, «многое делают для улучшения условий труда».

По его словам, профсоюзы содействуют совершенствованию отраслевого законодательства и выполнению социальных гарантий, а также вносят вклад в решение вопросов, связанных с повышением качества жизни людей.

1 мая в России начались длинные выходные.

При этом россиянам также назвали условия вызова на работу 1 или 9 мая без согласия сотрудника.