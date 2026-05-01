На Западе указали на деталь в поведении Путина во время разговора с Трампом

Разговор с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул непоколебимость позиции президента РФ Владимира Путина по конфликту на Украине. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

© Лента.ру

Он указал на последовательность, которую проявляет российский лидер в достижении целей специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, отметил эксперт, во время беседы он не уступал своих позиций. Меркурис выразил уверенность в том, что на месте Путина большинство мировых лидеров пошли бы на значительные уступки.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа показал, что Москва контролирует ситуацию, а инициатива в конфликте на Украине полностью перешла к российской стороне.

29 апреля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор впервые за 51 день. До этого лидеры стран общались 51 день назад, 9 марта. Во время беседы стороны обсуждали конфликты на Украине и в Иране.