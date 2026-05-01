Государства Евросоюза и НАТО намерены опробовать в Балтийском море способы блокирования судоходства, чтобы наносить вред «неугодным» странам. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

По оценке дипломата, анализ кампании, развёрнутой западниками против судов, которые перевозят грузы в интересах России, показывает, что ЕС и НАТО стремятся не только нажиться на откровенном грабеже на балтийских морских путях или лишить РФ доходов от законной торговли.

Он пояснил, что ставится задача опробовать в Балтийском море односторонние инструменты контроля и блокирования международного судоходства. Эти механизмы впоследствии могут использоваться Евросоюзом и НАТО в стратегически важных районах Мирового океана для нанесения ущерба отдельным «неугодным» государствам.

Булатов подчеркнул, что такие шаги Запада служат сигналом для стран мирового большинства. Он также обратил внимание, что Россия уже взаимодействует с зарубежными партнёрами для противодействия этим вредным тенденциям.

Дипломат добавил, что попытки западных стран размыть базовые принципы международного морского права, заменить их односторонними действиями на основе тайных договорённостей и придумать лжеюридические термины вроде пресловутого «теневого флота» в любой момент могут напрямую затронуть жизненные интересы государств, расположенных в тысячах километров от Балтики.