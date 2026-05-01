Франция мешает достижению мира между РФ и Украиной - посол

Посол России в Париже Алексей Мешков в интервью РИА Новости заявил, что Франция входит в число главных сил внутри Евросоюза, которые препятствуют долгосрочному миру между Россией и Украиной.

По его словам, Париж предпринимает шаги для срыва любых возможных договорённостей.

Посол РФ предупредил о возможных сложностях на границе с Францией

Посол также подчеркнул, что каждому российскому гражданину перед поездкой во Францию необходимо тщательно взвешивать вероятные риски, в том числе возможные претензии со стороны правоохранительных органов Европы.

Дипломат пояснил, что Москва относит Францию к недружественным государствам, поэтому при планировании путешествий россиянам важно учитывать потенциальные осложнения, включая проверки по каналам Европола.

Алексей Мешков добавил, что на въезде вероятны непредсказуемые ситуации во время паспортного и таможенного контроля, и путешественникам следует проявлять повышенную бдительность.

Ранее посол уже указывал на возможные трудности при пересечении французской границы, обращая внимание на то, что процедура въезда может сопровождаться дополнительными проверками и задержками.