Посольству России в европейской столице заблокировали карты для оплаты бензина

Российскому посольству в Париже заблокировали банковские карты для оплаты топлива. Об этом сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

Он отметил, что история проблем со счетами у диппредставительства «практически перманентна». В частности, с подачи бельгийского банка посольству заблокировали карточки на оплату бензина. Кроме того, при попытке провести оплату через французский банк, посольство также столкнулось с блокировкой платежа.

Дипломат подчеркнул, что это является нарушением и Венской конвенции, а также тех исключений, которые Европейский союз делает из санкционных списков. Данный прецедент он назвал «существенным ударом», отметив крайне высоких цен на топливо в Европе.

Ранее Алексей Мешков сообщил, что Франция не пригласила представителей России на празднование окончания Второй мировой войны 8 мая.