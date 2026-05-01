Фицо заявил, что в туалетах Брюсселя его спрашивают о встречах с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики публично критикуют его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но затем интересуются их результатами. Об этом он сказал на встрече со студентами в Ружомбероке.

«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Фицо заявил, что лидерам стран — участниц Европейского союза необходимо начать вести диалог с президентом России. По его словам, личные переговоры позволят получать ценную информацию, а также потенциально влиять на решения Москвы.