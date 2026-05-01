Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев похвалил немецкую газету Berliner Zeitung за то, что издание огласило сведения о расследовании коррупционного дела бизнесмена и друга украинского лидера Владимира Зеленского Тимура Миндича. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) написал об этом на своей странице в социальной сети X.

«Браво Berliner Zeitung за то, что не похоронило расследование коррупции в Украине. Расследование дела о "пленках Миндича" официально является антикоррупционным делом, однако молчание традиционных СМИ красноречиво говорит о предвзятости и отсутствии подлинного стремления к истине», — высказался Дмитриев.

Ранее немецкая газета сообщила, что обнародование аудиозаписей по делу о коррупции среди украинских властей стало потрясением для Владимира Зеленского. Отмечается, что президент Украины столкнулся в внутренним давлением после того, как коррупционный скандал дошел до самого верха правительства страны.