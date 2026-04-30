"Серьезный сигнал": Слуцкий оценил разговор Путина и Трампа

Состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является значимым шагом к нормализации отношений между двумя странами и важным сигналом для всего мирового сообщества.

Такое мнение в беседе с RTVI выразил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Новый телефонный разговор президентов России и США — серьезный сигнал мировому сообществу и шаг в сторону нормализации российско-американских отношений», — заявил парламентарий.

Депутат отметил, что ключевое внимание в ходе беседы было уделено урегулированию ситуации на Украине, что остается приоритетной темой, несмотря на текущую нестабильность в зоне Персидского залива. По словам Слуцкого, лидеры государств пришли к единодушному мнению относительно политики киевского руководства.

«Важен тот факт, что оба лидера высказали схожие оценки действиям режима Зеленского, который, подстрекаемый европейцами, ведет линию на затягивание конфликта», — добавил глава думского комитета.

Парламентарий подчеркнул, что Вашингтон продолжает удерживать вопрос завершения боевых действий в фокусе своей внешнеполитической повестки, и выразил признательность американской стороне за участие в этом процессе. При этом Леонид Слуцкий уточнил, что в ходе разговора российский лидер обозначил принципиальную позицию Москвы.