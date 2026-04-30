Путин высказался о компенсациях пострадавшим от паводков в Дагестане

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о компенсациях пострадавшим от паводка в Дагестане в случае сомнений нужно принимать в пользу людей. Его слова в ходе встречи с представителями республики передает РИА Новости.

Во время мероприятия мэр Махачкалы Джамбулат Салавов доложил главе государства, что выплаты пострадавшим от паводка назначаются без задержек, однако иногда возможны отказы. По его словам, в таких случаях городские власти помогают гражданам с оформлением документов.