Захарова высказалась об Эстонии цитатой из популярной пьесы

Захарова ответила Каллас цитатой из фильма «Обыкновенное чудо»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе Евродипломатии Кае Каллас цитатой из советского фильма «Обыкновенное чудо». Об этом сообщает РИА Новости.
Комментируя слова Каллас о том, что Евросоюз «не должен унижаться, умоляя Россию вступить в переговоры», Захарова процитировала фразу «три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны».
«Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за вами бежала, чтобы сказать, как вы мне безразличны. <...> Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит», — заявила Захарова.
Ранее Каллас заявила, что если Евросоюз захочет вступить в диалог с Россией, он «не должен унижаться и просить Москву о переговорах». Она добавила, что Евросоюзу необходимо поставить Россию в такое положение, чтобы власти страны «перестали притворяться, что ведут переговоры».