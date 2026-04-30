Путин поддержал кандидатуру судьи Щукина на пост главы Дагестана
Президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, а кандидатуру заместителя полпреда в ДФО Магомеда Рамазанова - на пост премьер-министра Дагестана.
Эти кандидатуры главе государства предложили представители руководства Дагестана.
В четверг Владимир Путин провел встречу с представителями республики, на которой объявил, что глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу.
"Здесь существует особый порядок приведения к власти руководителя Дагестана. Он избирается депутатами народного собрания по представлению президента Российской Федерации. Прежде, чем это сделать напрямую, я хотел бы как раз увидеться с вами, поговорить с вами, посоветоваться, услышать ваше мнение", - пояснил Путин.