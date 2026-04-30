Путин объявил об отставке Меликова

Глава Дагестана Сергей Меликов уходит в отставку в связи с переходом на другую работу, рассказал на встрече с представителями республики президент России Владимир Путин. Об этом пишут «Ведомости».

По данным газеты, Меликов возглавлял регион с 2020 года. На посту губернатора он сменил Владимира Васильева, который сейчас руководит фракцией «Единая Россия».

Осенью 2026 года в Дагестане должны пройти выборы главы региона, который избирается региональным парламентом.

«У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», — отметил Путин.

Председатель Народного собрания Дагестана предложил на пост главы республики председателя верховного суда Дагестана Федора Щукина, а на пост председателя правительства — заместителя полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова.

Журналисты заметили, что Путин поддержал кандидатуры Щукина и Рамазанова на посты главы Дагестана и председателя правительства республики.