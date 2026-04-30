Временную поверенную Литвы вызвали в МИД РФ

Временная поверенная в делах Литвы в России Йоланта Тубайте вызвана в Министерство иностранных дел (МИД) РФ в связи с ликвидацией литовскими властями захоронения солдат Красной армии.

© МИД РФ

Об этом в четверг, 30 апреля, сообщило дипведомство.

— Подобная злонамеренная кампания по осквернению останков погибших воинов, особенно накануне Дня Победы, выглядит предельно циничной. Литовской стороне заявлено требование прекратить кощунственную практику, — говорится в публикации.

Тубайте также было указано, что УК РФ предусматривает ответственность за уничтожение находящихся за рубежом воинских захоронений, сказано на сайте ведомства.

В марте стало известно, что в литовском Шяуляе четыре захоронения советских солдат эксгумировали для последующего переноса на кладбище. Причиной такого решения парламента Литвы стало расположение могил в центре города, рядом с собором святых Петра и Павла.

14 июня 2024 года литовский парламент разрешил переносить захоронения советских воинов за счет включения их в список общественных мест, пропагандирующих запрещенную идеологию.