Медведев признался в использовании искусственного интеллекта

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что часто использует технологии искусственного интеллекта.

Об этом он сказал в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые».

«Я с некоторой настороженностью стал ощущать, что часто использую искусственный интеллект, потому что это удобно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что нейросети в медицине могут помогать специалистам быстрее обрабатывать данные, но не заменяют врача при постановке диагноза.