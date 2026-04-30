Стало известно, зачем Путин позвонил Трампу

Кремль хочет дать всему миру понять, что его отношения с Белым домом не зависят от Киева, и превратить украинский конфликт в всего лишь один из кейсов. Эта потребность могла стать одной из причин разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом в среду. Такое мнение высказал в эфире «Политического обозрения» на МК-ТВ заместитель главного редактора «Московского комсомольца» Вадим Поэгли. Кроме того, звонок Путина Трампу стал сигналом готовности Москвы оказать содействие в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке.

© Московский Комсомолец

Разговор Путина и Трампа длился 1,5 часа. С учетом работы переводчиков «чистого» времени на переговоры ушло порядка 40 минут. За это время лидеры России и США могли успеть поговорить о многом.

- Понятно, зачем это нужно нам. Мы хотим разорвать эту связь: так сложилось, будто наши отношения с Америкой зависят только от Украины. Нам это совсем не нужно, нам надо это превратить просто в один из кейсов. И нам это удается. Мы можем оказать помощь в урегулировании войны в Иране, потому что, несмотря на все усилия [США], Трамп увяз, чего уж там говорить-то. Мы, в свою очередь, можем сказать: мы общаемся со всеми — и с Ираном, и США, и с монархиями Залива, - прокомментировал Вадим Поэгли.

Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся вечером в среду, 29 апреля, по инициативе Москвы. Как сообщил по итогам переговоров помощник российского президента Юрий Ушаков, президенты условились поддерживать контакты в дальнейшем. В свою очередь, Трамп назвал разговор с ВВП очень хорошим.