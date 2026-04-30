Путин рассказал о первых впечатлениях от посещения подлодки

Президент России Владимир Путин рассказал о впечатлениях от первого посещения подводной лодки.

«У нас полностью с вами совпадают впечатления. Я, когда в первый раз пришёл на подводную лодку, всё такие же чувства испытал... Мощь такая», — сказал он на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках марафона «Знание.Первые».

Путин отметил, что разделяет эмоции участника СВО, который рассказал о своей мечте служить на флоте после знакомства с подводными лодками.

Ранее президент поздравил россиян с Днём коренных малочисленных народов России.