Учитель вепсского раскрыла Путину тайны карельских калиток

Учитель вепсского языка Анастасия Евтушенко из села Шелтозеро в Карелии рассказала президенту России Владимиру Путину о том, что у каждой хозяйки в регионе — свои рецепты приготовления калиток, свои предпочтения по внешнему виду пирожков и начинке. Об этом пишет РИА Новости.

Калитки — это маленькие открытые пирожки из пресного теста на ржаной муке. Название происходит от финского «калитт», что означает «намазанное». Являются традиционным блюдом вепсской, карельской, северорусской кухни.

Сами карелы называют их еще «рюпиттетю», что означает «морщинистые», «сборчатые», по внешнему виду их защипки. Рецепту калиток, по данным историков, порядка 500-600 лет.

По данным агентства, глава России познакомился с тайнами приготовления калиток во время посещения московского «Манежа», где проходит марафон, посвященный коренным малочисленным народам РФ.

Евтушенко заметила, что воспитывает троих дочерей. Девочки занимаются спортом, музыкой, умеют печь вепсские калитки.

«Вкусные. Знаю», — отметил Путин.

Учительница уточнила, что вкус зависит от того, где и кем приготовлены калитки — каждая хозяйка имеет свои пристрастия в отношении формы, теста, начинки. Она добавила, что «калитки не бывают одинаковыми».

«Интересно. Буду иметь в виду», — сказал в ответ президент.

Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил ранее, что его семья после обмена подарками с Путиным — бизнесмен представил главе государства корзину с выпечкой, президент отправил винный набор, шоколад и «Вологодское» варенье — предпочитает теперь только тот сорт варенья, что подарил российский лидер.