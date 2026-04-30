Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что западные страны сменили риторику, перестав говорить о мирных переговорах и дипломатии по Украине.

На заседании постсовета ОБСЕ в четверг дипломат заявил, что за последние недели произошла заметная смена нарративов западных спонсоров Украины. Полянский отметил, что снова, как и в 2022 году после провокации в Буче, приведшей к срыву переговоров в Стамбуле, со стороны Запада звучат хвастливые лозунги о том, что Украина будто бы способна одержать военную победу или, по крайней мере, подойти к новому «дипломатическому окну» с намного более сильными позициями для переговоров.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в Азербайджане переговоры о мире между Украиной и Россией при участии США. 24 апреля спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал, что страна получила сигналы от США о готовности американской делегации приехать в Киев. Также Тихий отметил, что Киев рассматривает ближайшие месяцы как «окно возможностей» для прекращения огня и заключения мира.