В Кремле раскрыли, как Россия может влиять на Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва может повлиять на Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Россия может повлиять на Зеленского, добившись целей СВО. Каких-либо дополнительных подробностей он не сообщил.

«На Зеленского можем повлиять мы, добившись своих целей в специальной военной операции», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Песков заявил, что один телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа «не может оздоровить обстановку в мире».