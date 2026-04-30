Медведев оценил уровень взаимодействия России и Европы

Текущий уровень взаимодействия России и стран Европы чудовищен. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые».

— Нынешний уровень взаимоотношения с Европой — чудовищный. Мне, честно сказать, жалко того, что мы потеряли. Но обратно этого не вернуть, — сказал он.

По мнению Медведева, конфликт с Европой носит экзистенциальный характер, и он, скорее всего, не исчезнет даже в период жизни поколения, передает РИА Новости.

Также во время выступления замглавы Совбеза РФ отметил, что у России нет никаких агрессивных замыслов против стран Европы. При этом добавил, что «если каждый день говорить, что война неизбежна, то она начнется».

Медведев заявил, что его часто упрекают в том, что он использует жесткую риторику и говорит о ядерном апокалипсисе. Однако, по его словам, он реально возможен. замглавы Совбеза РФ добавил, что тот, кто этого не понимает, — «фантазер или дурачок».