Эксперт раскрыл, какой сигнал Путин послал Трампу

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом продемонстрировал, что Москва контролирует ситуацию, а инициатива в конфликте на Украине полностью перешла к российской стороне. Такое мнение в беседе с News.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков.

«На мой взгляд, в этом разговоре российская сторона очень правильно и верно расставила все акценты. То, что мы предложили недолгое перемирие на День Победы, уже после того, как было пасхальное, показывает, что, во-первых, инициатива находится на стороне России», — заявил эксперт.

По мнению Дудакова, российское руководство подчеркивает, что военные успехи на поле боя позволяют Москве действовать уверенно, не опасаясь сдачи позиций в периоды временного прекращения огня.

Анализируя ход переговоров, политолог указал на неспособность действующей американской администрации оказывать реальное влияние на ситуацию.

«С нашей стороны снова высказывалась мягкая критика в адрес американской администрации — то, что они не способны на текущий момент повлиять ни на европейскую партию войны, ни на украинских лоббистов. Они не могут заставить их пойти на переговоры с Россией на реалистичных условиях», — отметил эксперт.

Дудаков добавил, что под реалистичными условиями Москва подразумевает вывод подразделений ВСУ из Донбасса, признание территориальных изменений и полную демилитаризацию Украины, исключающую любые угрозы безопасности России. По словам политолога, именно успехи российских Вооруженных сил должны стать ключевым фактором, который вынудит Вашингтон скорректировать свой курс и принять позицию Москвы, иначе достижение дипломатического урегулирования останется невозможным.