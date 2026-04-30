Перемирие в честь Дня Победы может быть объявлено с 8 по 11 мая, однако вряд ли Украина удержится от нарушения договоренностей. Об этом заявил «Абзацу» зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Тема перемирия на время празднования Дня Победы была поднята в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 29 апреля. Глава Белого дома активно поддержал эту идею, отметив, что праздник «знаменует нашу общую победу над нацизмом».

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заметил, что решение о сроках перемирия принимает Верховный главнокомандующий, но, исходя из практики прошлых лет, можно предположить, что это будет 8, 9 и 10 мая.

«Подчеркну, что это вопрос не моих компетенций – это будет решение президента России», – пояснил Джабаров.

При этом он выразил уверенность, что публично Киев согласится на перемирие, но потом неоднократно будет его нарушать и «пользоваться ситуацией, когда можно нанести какой-нибудь подлый удар в спину».

«Для них День Победы уже давно не праздник, потому что они встали на сторону нацистов. Этот эпизод еще раз покажет всему миру и тому же Трампу, что из себя представляет украинский режим», – констатировал политик.

Напомним, что в 2025 году президент РФ Владимир Путин также объявлял перемирие на дни празднования Победы. Оно продлилось с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.