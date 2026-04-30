Песков ответил на призыв Зеленского провести переговоры в Азербайджане

В Кремле не рассматривают Азербайджан в качестве возможной площадки для организации переговоров по украинскому урегулированию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу киевского руководства.

«Об этом речи пока не идет», — кратко прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля, передает РИА "Новости".

Ранее Владимир Зеленский в ходе визита в Баку заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с участием представителей России и США на территории Азербайджана. Глава киевского режима подчеркнул, что такой формат является для него привычным, однако отметил, что для успеха инициативы необходима соответствующая готовность со стороны Москвы.

Позиция Кремля по поводу возможных контактов остается неизменной: встреча глав государств возможна исключительно для финализации конкретных договоренностей.

С начала 2026 года стороны провели три раунда консультаций, последний из которых состоялся в Женеве в середине февраля. После этого в мирном процессе наступила пауза, обусловленная обострением ситуации на Ближнем Востоке.