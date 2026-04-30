В Кремле рассказали, пригласил ли Путин Трампа на парад Победы

Президент России Владимир Путин не приглашал американского лидера Дональда Трампа на парад Победы 9 мая в Москве. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что Путин и Трамп провели телефонный разговор накануне. У Пескова спросили, пригласил ли российский лидер американского президента в Москву на День Победы.

«Нет», — ответил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что предложил Путину объявить перемирие. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, тот проинформировал американского коллегу о готовности приостановить боевые действия с Украиной в честь Дня Победы.