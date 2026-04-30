В России отреагировали на новое предложение ЕС по сотрудничеству с Украиной

Европейский союз (ЕС) — экономическое объединение, и Россия никогда не была против того, чтобы в него вступила Украина, заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Там, между прочим, рыночные условия сами бы все отрегулировали, поставив украинскую продукцию в самые невыгодные условия по сравнению с той же польской или немецкой. Тем более, если Киев вошел бы в Евросоюз на таких половинчатых условиях, как ему сейчас предлагает Брюссель — без права голоса, а значит, без возможности запустить свою волосатую лапу в общую европейскую казну», — считает парламентарий.

Впрочем, по его мнению, Украина не сможет попасть в ЕС даже таким способом. По словам депутата — это призрачная цель, мираж, на который еврокомиссары поймали страну, чтобы заставить воевать ее против России.

«Принимать Украину куда-либо никто никогда и не собирался», — заключил Журавлев.

Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что ЕС придумал урезанную формулу членства Украины в Евросоюзе, по которой Киев, по сути, ничего не получает. Он назвал это откровенным издевательством над страной.