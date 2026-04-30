В России отреагировали на переименование Трампом Ормузского пролива

Президенту США Дональду Трампу нравится менять географические названия в честь себя и своей страны, отметил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на переименование американским лидером Ормузского пролива.

© Lenta.ru

«Мы знаем, Трампу это нравится. Это отвечает его самолюбию. Мы уже слышали всевозможные новые географические названия. Это свойственно его характеру. В каждой шутке есть доля шутки. Это попытки таким образом войти в историю. Они как бы часть его политического характера, политической жизни», — прокомментировал Чепа.

При этом парламентарий усомнился, что название «пролив Трампа» закрепится в мировом сообществе.

Ранее Трамп переименовал Ормузский пролив в честь себя. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

На изображении в публикации представлена карта, изображающая проход танкеров через Персидский и Оманский заливы. Она подписана как «пролив Трампа».