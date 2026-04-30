Медведев спрогнозировал сроки конфликта между Россией и Европой

Конфликт между Россией и Европой не исчезнет за одно поколение. Сроки противоборства спрогнозировал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.

Медведев заявил, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер, и не исчезнет даже в период жизни поколения.

По его мнению, несмотря на сложившиеся разногласия, новые политики могут начать выстраивать архитектуру взаимоотношений, но степень взаимного недоверия будет долгое время оставаться колоссальной.