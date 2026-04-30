Император Александр III, говоря о наличии у России только двух союзников — армии и флота, был прав.

Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые», трансляция которого ведется на сайте мероприятия.

«Прав оказался Александр III с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника, и вы отлично помните, кто эти союзники, — армия и флот», — высказался он.

Медведев отметил, что, находившись на посту президента России, он пытался наладить устойчивые отношения с Европой и считал, что европейцы понимают озабоченности РФ.

«Но, к сожалению, последующее развитие событий доказало обратное», — указал он.

Ранее Медведев ответил на военную риторику в Европе фразой «если говорить, что война неизбежна, она начнется». Он напомнил, что большинство европейских лидеров на сегодняшний день допускают неизбежность военного конфликта и призывают своих граждан к отражению агрессии.