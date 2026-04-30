Медведев назвал главного геополитического соперника России

США являются основным геополитическим соперником Российской Федерации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

По его словам, отношения между странами всегда были очень сложными, что в советский, что в пост-советский периоды и даже «в период каких-то упрощений».

«Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки: боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, вокруг чего строятся взаимоотношения — отметил он в ходе своего выступления на марафоне «Знание.Первые».

До этого Медведев заявил, что ядерный апокалипсис во всем мире может наступить, если противники продолжат попытки нанесения России стратегического поражения. По словам Медведева, в какой-то момент США назначили себя главной страной планеты и решили, что вправе управлять всем миром, вводить незаконные санкции, ущемлять россиян в правах и вести гибридную войну против России. По мнению политика, это было грубейшей ошибкой, которая едва не стоила человечеству «пребывания на Земле».

