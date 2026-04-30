Медведев сравнил ситуацию в мире с временем перед Первой мировой войной

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме «Знание. Первые» провел параллели между текущей международной обстановкой и предвоенными периодами — кануном Первой мировой войны и 1939 годом.

Он обратил внимание на заметное усиление милитаризации в Европе и опасения европейских лидеров относительно неизбежного нападения со стороны России, сообщает агентство «Интерфакс».

Медведев считает, что локальные конфликты часто становятся предвестниками глобальных. Политик сравнил нынешнее время с периодами, предшествовавшими двум мировым войнам. Он подчеркнул, что дипломатия в тех случаях оказалась бессильна.

В 1914 году начало Первой мировой войны разрушило все существовавшие договоренности. Аналогичная картина наблюдалась и в 30-е годы XX века, когда Европа активно наращивала военную мощь и производство техники.

По словам Медведева, сейчас происходит нечто похожее. В ответ на опасения ряда политиков он подчеркнул, что Россия не выражает агрессивных намерений по отношению к Европе и не заявляет о необходимости конфликтов.

Медведев призвал оппонентов успокоиться и перейти к конструктивному диалогу на примере США, так как американская сторона понимает необходимость таких переговоров.