У России нет никаких агрессивных замыслов против стран Европы. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые».

— Тем не менее этот маховик крутится, выпускается огромное количество оружия и практически все лидеры Европы, в том числе крупнейших стран, говорят о том, что «мы понимаем, нам нужно быть готовым к отражению агрессии, война неизбежна». Вы понимаете, куда эта дорога, как это не печально звучит, — сказал он.

По словам Медведева, «если каждый день говорить, что война неизбежна, то она начнется».

Также замглавы Совбеза РФ добавил, что страна, «которая ворует президентов и начинает конфликты», не может выступать эффективным посредником, имея в виду Соединенные Штаты, передает ТАСС.

По информации издания L'AntiDiplomatico, власти Европейского союза (ЕС) морально готовят население к войне с Российской Федерацией. Журналисты добавили, что лидеры ЕС цинично подстрекают Украину к продолжению боевых действий против России, несмотря на то, что это грозит катастрофой украинскому народу.

17 апреля начальник Генерального штаба Бельгии Фредерик Вансина заявил, что ЕС планирует затянуть российско-украинский конфликт до 2030 года. Несмотря на это, военный исключил вероятность того, что российская сторона якобы может напасть на страны объединения.