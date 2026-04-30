Большинство жителей России ожидает победы и завершения СВО, но для этого предстоит выполнить много задач на фронте и в тылу. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Помимо этого, политик добавил, что спецоперация закончится победой России. По его словам, она принесет стране стабильность и развитие, включая рост доходов и решение других проблем граждан.

— Большинство наших людей ждет одного — победы. Это самое главное. И завершение военной кампании. Для того, чтобы это получилось, нужно еще немало сделать как на фронте, так и в тылу, — цитирует Медведева ТАСС.

До этого Медведев заявил, что наибольшая угроза для России на данный момент исходит из биолабораторий, расположенных на территории Украины. В ходе специальной военной операции российская сторона получила доказательства того, что рядом с границами страны производились компоненты биологического оружия.

Ранее постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин высказался, что у страны есть данные о том, что украинские военнослужащие организовывают провокации с использованием химического оружия для обвинения российской армии.